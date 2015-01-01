Алексей

Задумывались о строительстве дома ещё с прошлого года и вот поняли, что время пришло. Земли не было, и решающим моментом обратится в эту компанию было то, что помогают и с покупкой участка, и со строительством дома, и с проведением всех коммуникаций. Септик нынче стоит не дешево, а у них как раз он был в подарок. Решились брать кредит и переезжать загород. Выбрали каркасный дом, уже готово всё, кроме последних штрихов и мебели. Бригадой довольны, общением с менеджером тоже. Всё по делу.