Продажа земельных участков
Гарантия 5 лет
Кредит
Принимаем оплату материнским капиталом
Виктор
Компанию посоветовали друзья — я давно мечтал о постройке деревянного домика, поэтому решение было однозначным. Сработались мы быстро. После первой же встречи, мои пожелания взяли в оборот и сделали отличный проект будущего дома. Дизайн, размеры и внутренняя планировка — возражений у меня не было. Сам дом построили довольно быстро (я думал работа займет месяца два-три). За исключением небольшого скоса кровли (который, к слову, оперативно устранили) недостатков не было. Ребята молодцы!
Алексей
Задумывались о строительстве дома ещё с прошлого года и вот поняли, что время пришло. Земли не было, и решающим моментом обратится в эту компанию было то, что помогают и с покупкой участка, и со строительством дома, и с проведением всех коммуникаций. Септик нынче стоит не дешево, а у них как раз он был в подарок. Решились брать кредит и переезжать загород. Выбрали каркасный дом, уже готово всё, кроме последних штрихов и мебели. Бригадой довольны, общением с менеджером тоже. Всё по делу.
Николай
Мы с семьёй решили построить баню и беседку на даче. Я позвонил в компанию, с менеджером согласовали, чтобы приехали мастера и сделали план сметы и срок сдачи объекта. Бригада строителей сделала в срок баню и беседку, я осмотрел, полностью объекты, никаких замечаний не было. К тому же, дали гарантию, что если вдруг что-то сломается они приедут и восстановят как всё было, по гарантии. Построили три месяца назад, пока замечаний нет.
Руслан
Сотрудничал с данной фирмой. В целом доволен. Строили дачу, решили что заказать тут самый лучший вариант. Заказывал проект, так как полностью подходил под наши требования — каркасный дом во первых это быстровозводимая конструкция, во вторых неприхотливая и относительно недорогая. Остановился тут, так как легко удалось получить кредит, что тоже порадовало.
Юрий
Делал заказ на постройку каркасного дома в данной компании. Разработали отличный проект, заключили договор. Дом построили в указанные компанией сроки, красивый, прочный. Внешнюю и внутреннюю отделку сделали на высшем уровне. Дали гарантию. Хорошо сделали утепление. В целом, новым домом остался доволен.
Вячеслав
Стали обустраивать участок с малого. Привели в порядок деревья и кустарники, что-то убрали. Потом заказали небольшой дом 7×7. Нам как раз его полностью хватает. Для постоянного проживания домик маловат, но как временное жилье, как дачный домик очень даже ничего. В доме удалось полностью все разместить, включая кухню и санузел. Не надо лишний раз на улицу выходить. Достоинств теплового тамбура пока не оценили, но то что есть где переобуться и повесить одежду несомненно плюс. Окна кстати не деревянные, а стеклопакет сразу идет! В целом покупка себя полностью оправдала, строители молодцы.