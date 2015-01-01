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+7 495 790-94-34 +7 903 790-94-34

Каркасные дома в Москве
и Московской области

Продажа земельных участков

Гарантия 5 лет
Кредит
Принимаем оплату материнским капиталом

Только до 30 апреля при заказе
строительства Дома окна в подарок!
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217
домов построено
5
домов строятся сейчас
12
домов в стадии заключения договоров
5
заявок обрабатывается менеджером
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Каркасные дома
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Дачные дома
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Индивидуальные проекты
преимущества
Действительно профессионалы
Наши специалисты — инженеры с высшим профильным образованием и обязательным опытом работы. Бригада строителей выполняет объект, согласно разработанному проекту.
Оплата по этапам
Сотрудничество без рисков — после каждого этапа Вы можете пригласить своего специалиста для оценки наших работ.
Персональный подход
Консультацию проводят специалисты. Вы озвучиваете пожелания — они подбирают вам нужный проект. Далее наши проектировщики воплощают Ваши задумки в строительный проект.
Сопровождение
На каждой стадии строительства работу бригады принимает опытный прораб. Он вносит результаты в контрольный лист и дополнительно фиксирует их на фото.
Схема сотрудничества с нами
1
Обращение в компанию любым удобным способом, консультация менеджера
2
Создание проекта, расчет стоимости, заключение договора, планирование заезда
3
Доставка материала на обьект
4
Строительство, сдача дома, постановка на гарантию
ОТЗЫВЫ
Отправьте вашу заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
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